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Ender Merter
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Turkcell’in Emocanlar'ı Reklam Arkası'nda!

Ender Merter'in Bloomberg HT kanalında hazırlayıp sunduğu Reklam Arkası programının bu haftaki bölümünde "Turkcell’in Emocanlar'ı" vardı

30 Aralık 2016 Cuma, 13:38:16 Güncelleme: 13:48:13

Rafineri reklam ajansı, Turkcell için 7’den 70’e herkesin kullandığı bu iletişim dilini, markaya özel tasarlanan ikonlarla, gerçek dünyaya taşıyacak bir kampanya hazırladı. Böylece ortaya Emocanlar çıktı. Emocanlar’da herkes kendinden bir şeyler bulabilsin diye birbirinden farklı altı özgün karakter oluşturuldu. Bir yıla yakın sürdürülen çalışmanın sonucunda ortaya çıkan karakterler Zeki, Sefa, Tıstıs, Racon, Pamuk ve Organik ismini aldı.

Ender Merter'in Bloomberg HT kanalında hazırlayıp sunduğu Reklam Arkası programının bu haftaki bölümünde "Turkcell’in Emocanlar'ı" konuşuldu.

Ender Merter sordu, Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, Turkcell Marka Yönetimi ve İletişimi Direktörü Dilara Demir ile Rafineri Reklam Ajansı CCO’su Emre Kaplan canlı yayında yanıtladı.

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