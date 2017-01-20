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IAB Türkiye 4. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti
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IAB Türkiye 4. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti

2007 yılında platform olarak kurulup, 2011 yılında dernek haline gelen, dijital reklamcılık sektörünün önde gelen meslek örgütü IAB Türkiye’de yeni Yönetim Kurulu seçildi

20 Ocak 2017 Cuma, 19:05:35 Güncelleme: 19:06:44 HABERTURK.COM

2015 yılında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devralan Dr. Mahmut Kurşun yeniden başkan seçildi. IAB Türkiye 4. Olağan Genel Kurulu’nu 18 Ocak 2017’de gerçekleştirdi.

Faaliyet raporunun sunulmasının ardından 2017-2018 Dönemi’nde görev yapacak yönetim, denetim ve disiplin kurullarının seçimine geçildi. Genel Kurul sonrası yapılan ilk Yönetim Kurulu’nda IAB Türkiye’nin Başkanlığını yürüten 2015-2016 döneminde yürüten Dr. Mahmut Kurşun yeniden Başkan seçildi.

Genel Kurul’da söz alan Kurşun, geride kalan iki senede yapılan çalışmaları değerlendirirken önümüzdeki dönem odaklanılacak projelere de değindi. Konuşmasında iki yıl boyunca Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurullarında görev alan üyelere teşekkür eden Dr. Mahmut Kurşun, 2016’nın son çeyreğinde yayınlanan Dijital Reklamın Ekonomiye Katkısı Raporunun önemine değindi ve 1 TL’lik dijital reklam yatırımının ekonomiye 17,2 TL olarak döndüğünü vurguladı.

2017’nin ilk çeyreğinde yayınlanması planlanan Dijitalin Marka Değerlerine Etkisi Araştırması’ndan söz ederken, dijitalin sadece sonuç getiren değil, aynı zamanda markaların gelişimini sağlayan bir mecra olduğunun altını çizdi. Başkan aynı zamanda yeni dönemde İnternet Ölçümleme Araştırması’nda günlük rapora geçileceğinin müjdesini verdi. Kurşun ayrıca dijital dünyanın önemli konularından biri olan ad blocking’e de değinerek, sektörün tüm taraflarını LEAN ve DEAL reklamcılık anlayışını benimsemeye ve desteklemeye davet etti.

Kurşun sözlerini bitirirken yeni IAB Türkiye yönetimine başarılı, verimli bir dönem diledi ve “Hep birlikte sektörümüzü geliştirecek, güçlendirecek çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz. Hedefimiz her zamanki gibi sürdürülebilir ve kontrollü büyüme olacak.” dedi.

Derneğin yeni başkanı olarak görev alan Dr. Mahmut Kurşun, İstanbul Erkek Lisesi’nin ardından Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden lisans, Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı.

1997-2003 yılları arası Ciner Grubu bünyesinde Proje Finansman Koordinatörü olarak, 2003-2007 yılları arasında Sabah ve ATV grubunda Bilgi Sistemleri Grup Başkanı olarak görev yaptı. Halen Ciner Bilgi Grubu Başkanı olarak görev yapıyor.

IAB Türkiye görev dağılımı şöyle oldu:

Yönetim Kurulu

Başkan: Dr. Mahmut Kurşun / Ciner Yayın Holding

Başkan Yardımcıları o Ayşen Akalın / Reklamverenler Derneği o Neslihan Olcay / Reklamcılar Derneği

Genel Sekreter: Selim Gülmen / Turkuvaz Reklam

Sayman: Ahmet Kurşunlu / Milliyet

Üyeler o Atakan Demirci / OMD o Atakan Kural / Up İletişim o Ayşe Ketenci / Vodafone o Burak Ertaş / Sahibinden o Cüneyt Devrim / Project House o Ekin İlyasoğlu / Logaritma o Emrah Ateş / KoçZer o Emre Faks / Hürriyet o Murat Göllü / Akbank o Mutlu Doğruak / Vivaki o Rima Erdemir / Medyanet o Seda Cem / Mynet o Yakup Erdoğan / NTV o Yeşim Öztekin / Google o Yüce Zerey / Unilever

Yedek Üyeler o Nazlı Özışık / İnternet Haber o Erhan Acar / Sözcü o İlkan Gökyılmaz / Maksimum o Burak Yılmaz / Genart o Tezcan İsrarlı / MoveZ o Leyla Akcan / Carat o Gonca Sofuoğlu / Ford o Beyza Kapu / L'Oreal o Alemşah Öztürk / 4129Grey o Cenk Gümüşçüoğlu / Karbonat Denetim Kurulu • Üyeler o Sinem Soydar Günal / ING Bank o Volkan Biçer / Mobilike o Zafer Özçelik / Iprospect

Yedek Üyeler o Haymi Behar / CNN Türk o Mutlu Aytemur / Pınar Su o Admatic / Savaş Yılmazer Disiplin Kurulu

Üyeler o Tuğrul Taşgetiren / Türk Telekom o Volkan Biçer / Mobilike o Zeynep Taptık Bilgen / Netcom Medya

Yedek Üyeler o Tülay Mutlu Dölen / T Medya o Burak Günsev / Wanda Digital o Aylin Kosova Bilgin / Coca-Cola

IAB Türkiye Hakkında 43 ülkede faaliyet gösteren IAB (Interactive Advertising Bureau), tüm dünyada interaktif reklamcılığın gelişmesi, reklam yatırımlarından daha fazla pay alması için çalışıyor. Bu amaç doğrultusunda reklamverenlere, ajanslara ve medya ajanslarına interaktif iletişimin katma değerini anlatıyor.

Kamu kuruluşları nezdinde yürüttüğü çeşitli faaliyetlerle endüstrinin doğru ve nitelikli biçimde büyümesine katkı sağlıyor. Merkezi Amerika da bulunan IAB’nin, Avrupa’daki ülke bazlı örgütlenmesi IAB Europe tarafından koordine ediliyor.

IAB Türkiye, dijital endüstride reklam ve pazarlama alanlarında düzenleme yapmak üzere 23 sektör temsilcisi tarafından, 2007’de bir platform olarak kuruldu ve 2011 Temmuz ayında dernekleşme sürecini tamamladı. IAB Türkiye’nin şu an 178 üyesi bulunuyor.

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