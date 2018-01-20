ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklama ve iddialarını analiz eden Washington Post gazetesi, Trump'ın 355 günde 2 binin üzerinde yanlış beyanda bulunduğunu, bunun da günde ortalama 5,6 yanlış açıklamaya denk geldiğini belirten gazete, Trump'ın yanlış olduğu ispatlanan bazı söylemlerde de tekrara düştüğünü belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Wahington Post gazetesinin yaptığı analize göre, 355 gün içinde 2,001 yanlış veya yanıltıcı iddiada bulundu. Bu, günde 5,6'dan fazla ortalamaya denk geliyor.

Başlangıçta, Trump'ın ilk 100 gününü hedef alarak yapılan plana göre, bir yılda 2000'i geçmesi beklenmiyordu, ancak gün geçtikte abartılı, şüpheli veya yanlış iddialarıyla bu sayıyı geçti.

Trump'ın sık sık tekrarladığı, üç veya daha fazla kez tekrarlanan yaklaşık 70 iddia var. 9 Ocak tarihinde yaptığı göçmen yasasıyla ilgili yaptığı bir saatlik tartışmada 2.000 barajını aştı. Bu konuda söylediği, "Bir yıl içinde duvar inşa edebiliriz ve konuştuğumuzdan çok daha az para için inşa edebiliriz." ifadesi yanlış bulundu. Çünkü Meksika sınırındaki duvar bir yıl içinde inşa edilemez. En az dört yıllık bir proje olup 25 milyar dolara mal olabilir. Trump'ın uyuşturucu kaçakçılığı ve duvar ile ilgili iddiası 17 kez tekrarlandı.

Trump'ın en çok yanlış beyanı sağlık ve sosyal yardım kanunları hakkında yaptı, bu iki konudaki yanlış beyanlarını 61 kez tekrarladı.

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