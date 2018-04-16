Geçtiğimiz gün düzenlenen Sega Fes 2018 etkinliğinde tanıtılan Mega Drive Mini, nostalji sevenlerin büyük ilgisini çekti. Sega tarafından tanıtılan bu yeni mini konsol, birçok klasik oyunla birlikte 2018 yazında kullanıcıların karşısına çıkacak.

Mega Drive'ın 30. yıl kutlamaları nedeniyle geliştirilen bu yeni konsol, firmanın bir süredir devam eden eski donanım sistemlerine karşı olan ilgisinin bir ürünü. Sega tarafından yapılan bir diğer açıklamada ise, birçok klasik oyununun yaz aylarında Nintedo Switch'e getirileceğinin duyurulması oldu.

İçerisinde daha önce yüklenmiş birçok oyunla piyasaya sürüleceği belirtilen Mega Drive Mini'nin ilk olarak Japon kullanıcıların karşısına çıkacağı, daha sonra ise dünya genelindeki oyun severlerin beğenisine sunulacağı ifade edildi.