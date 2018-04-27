Mega yatlar Ataköy'e gelmeye başladı

25 metreden 100 metreye kadar uzunluktaki 232 mega yata aynı anda ev sahipliği yapma kapasitesine sahip Ataköy Marina Mega Yat Limanı’nda, Nisan ayı içinde çoğunluğu yabancı bandıralı mega yatlar konakladı.

Liman, turist sayısı itibarıyla dünyada ilk 10 ülke arasında yer alan ancak en çok para kazandıran turizm türlerinden biri olan yat turizminde potansiyelinin yüzde 10’unu bile değerlendiremeyen Türkiye’nin bu alanda önemli bir gelir elde etmesine katkı sağlayacak.

Sayılarla yat turizmi

Dünyanın önemli yat bağlama bölgelerinden Akdeniz’de, 1.499 marinada yaklaşık 536 bin 500 tekne kapasitesi bulunuyor.

4 bin 668 km kıyı uzunluğu olan Fransa 370 marinada, 180 bin bağlama kapasitesi ile ilk sırada yer alırken, 8 bin km kıyı uzunluğu olan İtalya 500 marinada 170 bin, 4 bin 964 km kıyı uzunluğu olan İspanya 360 marinada 130 bin bağlama kapasitesi ile diğer sıraları izliyor. 8 bin 333 km kıyı uzunluğuna sahip Türkiye ise 75 marinada 18 bin 422 bağlama kapasitesi ile 4. sırada yer alıyor.

Türkiye, 2000 kişiye 1 tekne ile Kişi Başına Düşen Tekne Sayısı açısından denize sahili olmayan Avusturya ve İsviçre gibi ülkelerin bile çok gerisinde kalıyor.

Dünyada yat siparişlerine bakıldığında yüksek gelir grubunun verdiği mega yat siparişlerinde hızlı bir yükseliş göze çarpıyor. 25 metre üstü yatlar Megayat/Süperyat, 90 metre üstündekiler ise Gigayat/Terayat olarak tanımlanıyor.

Dünyanın en büyük yatı

180 metre uzunluğundaki Azzam isimli yat dünyanın en büyük yatı olarak biliniyor. Yatın sahibinin Suudi Arabistan kraliyet ailesine mensup biri olduğu düşünülüyor. Azzam, Rus oligark Roman Abramoviç’in 163,5 metrelik yatı Eclipse’i geçerek en uzun yat unvanını almayı başardı.

Mega yatlar, deniz turizminden elde edilen gelire çok önemli katkılar sağlıyor. Bir mega yatın 1 günlük bağlama fiyatı, 8 metre uzunluğundaki bir yatın yıllık bağlamasına eşit oluyor. Mega yatın bir marinaya yıllık bağlama fiyatı ise (12m x 4m) ölçülerinde 30 adet yatın yıllık bağlama fiyatına ulaşıyor.

Megayat Charter pazarının tahmini büyüklüğünün 5 milyar 800 milyon dolara ulaştığı tahmin ediliyor. Bir megayatın haftalık kiralama bedeli 500 ile 1 milyon 300 bin dolar arasında değişebiliyor. Bu kiralama bedeline marina konaklaması, yakıt, kumanya, giriş-çıkış işlemleri gibi giderler dahil olmuyor.