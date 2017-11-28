“Mega yürek” Tarkan!

Yaz aylarında verdiği konserler, '10' ismini verdiği son albümü ve imza attığı sponsorluk sözleşmesiyle yaklaşık 3 ayda rekor bir kazanç elde eden Tarkan, "Sadece bana!" demedi. 3 ayda yaklaşık 45 milyon TL kazandığı konuşulan Megastar, yardımsever yanını yine konuşturdu.

Tarkan'ın, bu kazancından yaklaşık 7 milyon TL'yi ihtiyaç sahiplerine dağıttığı dedikodusu kulaktan kulağa yayıldı.

Tarkan'ın yardım ettiği kişiler arasında ise anne ve babası olmayan çocuklar, şehit yakınları, şiddet mağduru kadınlar ve Türkiye'nin dört bir yanındaki sokak hayvanları için yardım yapan kuruluşlar olduğu öğrenildi.

Bugüne kadar sayısız çocuğun eğitimini üstlenen ve toplumsal olaylara karşı duyarlılığıyla bilinen Megastar, böylece "Mega yürek" olduğunu yine kanıtladı.