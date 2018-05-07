HT Magazin'de yer alan habere göre, oyuncunun 21 aylık bebeğinin fotoğrafta olmaması gözden kaçmadı.



Fox’un, eşi Brain Austin Green ile sorunlu bir ilişkisi olduğu biliniyor. Çift 2 kere nişanlanıp birçok kez ayrılmıştı.

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