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Meksika’nın Rosarito kentindeki evinin yakınlarında kızı ve müstakbel damadı Harry hakkındaki haberleri bir internet kafede okurken görüntülenen Thomas Markle’ın düğüne 10 gün kala ne damadı ne de damadın ailesiyle henüz tanıştırılmadığı öğrenildi.