Posta'nın haberine göre, Tarkan Tevetoğlu, herkesten sakladığı 5 yıllık sevgilisi Pınar Dilek ile 29 Nisan 2016’da İstanbul’da evlenmişti. Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu, bebekleri bir yaşına girene kadar dadı tutmama kararı aldı.

Eşi 6.5 aylık hamile olan Tarkan, baba olmaya hazırlanıyor. Doğum Pınar Tevetoğlu’nun doğup büyüdüğü Almanya’da gerçekleşecek. Tarkan, doğumda eşinin yanında olmayı planlıyor.

Tarkan-Pınar Dilek çifti, kızları doğar doğmaz dadı tutmayacak. Bebeklerinin birinci yaşına kadar kendileri bakacak olan çift, bebeklerinin her şeyiyle bizzat ilgilenecek. Pınar Tevetoğlu’nun sadece ev işlerinde bir yardımcısı olacak.



ŞAHAN ÖNCÜ OLDU

Şahan-Selin Gökbakar da oğulları Deniz Efe ve kızları Ela’yı dadılara emanet etmedi. Çift, çocuklarını kendileri büyütüyor.

Öte yandan, Şahan-Selin Gökbakar çifti, çocukları Deniz Efe ve Ela'nın yüzlerini sosyal medyada göstermiyor.