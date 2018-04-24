2016 yılı sonunda yaşamını yitiren İngiliz şarkıcı George Michael’ın son sevgilisi Fadi Fawaz, geçen hafta içi erkek arkadaşının özel eşyalarını satacağını Twitter üzerinden açıklamıştı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Michael’ın ailesiyle alacak verecek kavgasına girdiklerini belirten Fawaz, “Hayatta kalabilmek için bunu yapmaya ihtiyacım var. Basına da özel hikâyeler satılıktır” demişti. Ancak Fawaz, Twitter hesabının hack’lendiğini ve sorumluların da Michael’ın ailesi olduğunu savundu. Michael’ın ailesi, “Fawaz’a 350 din dolar ödendiğini ve o parayı Avustralya’da tatilde harcadığını, şimdi hâlâ hak talep ettiğini” iddia etmişti.