Meghan Markle'a kraliyet kursu!

Sussex Düşesi Meghan Markle’ın Kraliçe Elizabeth’in danışmanı Samantha Cohen’den (49) özel dersler alarak 6 ay içinde, “etkili bir kraliyet ailesi üyesi” olmayı öğreneceği açıklandı.
Gazete Habertürk'te yer alan habere göre ABD’de aktrislik yaparken tanıştığı Prens Harry ile tüm hayatını İngiltere’ye taşıyan Markle, evliliği uğruna oyunculuğu bırakmıştı.
Markle, kadın hakları üzerine aktivistlik görevlerini sürdüreceğini açıkladı.
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