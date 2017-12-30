İngiltere tahtının 5’inci sıradaki varisi Prens Harry (33) ile nişanlandıktan sonra oyunculuğu bırakan Meghan Markle, hayatının rolünü geri çevirmiş olabilir. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Markle’ın, ‘James Bond kızı’ listesinde olduğu ancak oyunculuğu bırakması üzerine çıkarıldığı öne sürüldü.

KAMPANYA AÇILDI

Öte yandan bir grup İngiliz, internette “Megan Markle’a asalet unvanı verilmesin” talebiyle kampanya başlattı. Nedeni ise Markle’ın boşanmış olması ve yarı çıplak görüntülerinin bulunması. Dilekçe, 500 imzaya ulaşıldığında Başbakan Theresa May, Kraliçe 2. Elizabeth ve Prens Charles’a gönderilecek.

Meghan Markle

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