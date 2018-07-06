Mayıs ayında Prens Harry ile evlenen Meghan Markle, katıldığı davet ve törenlerde stiliyle öne çıkıyor.
Meghan Markle son olarak İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen bir resepsiyonda ilgi odağı oldu.
Sussex Dükü ve Düşesi, İngiliz Milletler Topluluğu'nun genç lideriyle bir araya gelerek, onlarla sohbet etti.
36 yaşındaki Düşes, davette tercih ettiği elbisesiyle şaşkınlık yarattı. Brandon Maxwell imzalı sarı bir elbise tercih eden Markle, evlendikten sonra ilk kez bu kadar iddialı bir renk tercih etti.
1300 sterlin (Yaklaşık 8 bin Türk lirası) değerindeki elbisesini sıradan bir topuzla tamamlayan Markle’ın bu görünümüne pek çok yorum yapıldı.
İngiliz medyasında yer alan haberlerde evlendiğinden beri Kate Middleton'u anımsatan pastel renkli kıyafetler giyen Markle'ın kendi stiline döndüğü belirtildi.
"Meghan Markle elbisesiyle kraliyet kurallarını mı yıktı?" sorusu da merak edilenler arasındaydı. Ancak kraliyette renk konusunda çok ciddi yasaklar bulunmuyor.
Öte yandan evlendikten sonra gardırobunu yenileyen yaklaşık iki ayda 1 milyon dolar yani 4 miyon 600 bin TL harcama yaptığı iddia edildi.
İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre Düşes'in düğünde giydiği kıyafet ve aksesuarların tamamı 440 bin dolar ediyor. Kraliyet uzmanı Katie Nicholl, Markle'ın tercih ettiği Givenchy imzalı gelinliğin 264 bin dolar, Aquazzura ayakkabılarının 1.300 dolar, altın ve pırlanta kaplı bileziğin 180 bin dolar. değerinde olduğunu söylüyor.
Stella McCartney imzalı ikinci gelinliğin fiyatı ise 80 bin dolar.
Kraliçe için düzenenlenen askeri törende giydiği omuzları açıkta bırakan toz pembe düğmeli elbise Carolina Herrera imzalı ve fiyatı 4 bin dolar.
Prens Charles'ın doğum gününde giydiği Goat imzalı elbise 643 dolar.
Markle'ın katıldığı bir düğünde tercih ettiği Oscar de la Renta elbise 5.200 dolar.
Meghan Markle'ın gardırobuna harcadığı para sosyal medyada çok konuşuldu. Pek çok kullanıcı Düşes'i destekleyici konuşsa da "Müsrif gelin harcamalarıyla kraliyeti batıracak" gibi yorum yapanlar da vardı.
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