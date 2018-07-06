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İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre Düşes'in düğünde giydiği kıyafet ve aksesuarların tamamı 440 bin dolar ediyor. Kraliyet uzmanı Katie Nicholl, Markle'ın tercih ettiği Givenchy imzalı gelinliğin 264 bin dolar, Aquazzura ayakkabılarının 1.300 dolar, altın ve pırlanta kaplı bileziğin 180 bin dolar. değerinde olduğunu söylüyor.