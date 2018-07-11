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Sussex Düşesi'nin gelinliğiyle aynı model bir elbise tercih etmesi ise sosyal medyada çok konuşuldu. Markle, düğününde Givenchy imzalı bir elbise tercih etmişti. Gelinlikle lacivert elbisenin kumaş cinsi neredeyse aynı! Ayrıca iki kıyafet de kayık yaka ve uzun kollu.