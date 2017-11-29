Meghan Markle hakkında şaşırtıcı gerçek!

Birleşik Krallık Kraliyet ailesinin 33 yaşındaki gözde bekarı Prens Harry’nin 2018 baharında evlenmeye hazırlandığı kendisinden 3 yaş büyük Meghan Markle sıra dışı özellikleriyle şimdiden İngiliz medyasının 1 numaralı gündem maddesi oldu. Çiftin mayıs ayında Windsor Kalesi’ndeki St. George Şapeli’nde evleneceği açıklandı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere Hollywood doğumlu Markle, zengin bir ailenin kızı. Babası Emmy ödüllü bir ışık şefi, annesi ise önceden hosteslik yapmış, şimdi ise bir psikoterapist. Daha önce başından bir evlilik geçmiş olan ABD’li aktris Markle, ‘boşanmış’ bir kraliyet gelin adayı olarak tartışmaya neden oldu. Zira bu durumdaki gelin adayları daha önce ailede kaosa yol açmıştı. Kral George eşinden boşanmış sevgilisiyle evlenmek için tahtan ve unvanlarından vazgeçmişti. Harry’nin babası Prens Charles da, yeni boşanmış sevgilisi Camilla Parker’la hayatını birleştirememiş ve Diana ile mutsuz bir evlilik yaşamıştı.

Gelinin anne tarafından büyük büyük büyük dedesinin Georgia’da köle olduğu da ortaya çıktı. Ancak bu durum siyahi bir anne, beyaz bir babanın kızı olan Markle’ı, İngiliz Kraliyet ailesinin ilk siyahi kökenli gelini yapmayacak. 18. yüzyılda Portekizli Kraliçe Sophie Charlotte, krallığın ilk siyahi kraliçesi olmuştu. Markle verdiği son röportajda melezliğine ilişkin bir soruyu yanıtlarken bu durumun işinde kimi zaman kendisini zorladığını belirterek “Beyaz rolleri için yeterince beyaz, siyah rolleri için yeterince siyah değildim” dedi.

TAM BİR FEMİNİST

Markle, aktrisliğinin yanında siyasi olarak da 11 yaşından beri aktif. Birleşmiş Milletler adına kadın hakları avukatlığı yapan ailenin yeni gelin adayı, tam bir feminist. ABD Başkanı Donald Trump için “kadın düşmanı” dediği biliniyor. Markle’ın, İngilizler için ne derece farklı bir gelin olacağını ise Daily Telegraph’ın kullandığı şu ifadeler özetliyor: “Boşanmış, melez bir Hollywood’lu oyuncu, Katolik bir gelin. Bir nesil önce ifade bile edilemeyecek özellikler.

Kensington Sarayı, ABD'li aktris Meghan Markle'ın evlendikten sonra İngiltere vatandaşlığı alacağını açıkladı.