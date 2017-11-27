Meghan Markle'ın nişan yüzüğü Lady Diana'nın pırlantalarından yapıldı

Prens Harry ile Meghan Markle'ın ilkbaharda evleneceğini duyuruldu. Markle'a verdiği nişan yüzüğüyle ilgili detaylar da belli olmaya başladı. US Weekly'e göre Harry, kendisinden üç yaş büyük olan güzel oyuncu Meghan Markle'a annesi Prenses Diana'ya ait olan pırlantaların kullanıldığı bir yüzük verdi.

Prens'in, 1997'de 36 yaşında hayatını kaybeden annesinin broşunda yer alan pırlantalarla sevgilisine özel bir yüzük tasarlattığı öğrenildi. Ancak yüzük henüz medyaya yansımadı. Prens Charles tarafından yapılan açıklamada düğünün 2018 yılının bahar ayında düzenleneceği belirtildi.

Meghan Markle ile Prens Harry, 2016 yılında arkadaşları aracılığıyla tanışmış, aynı yılın eylül ayında ilk kez kamuoyuna çıkmışlardı. 36 yaşındaki Meghan Markle, ilk evliliğini 2011-13 yılları arasında menajer Trevor Engelson ile yapmıştı.