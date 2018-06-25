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Meghan Markle'ın kaşlarının sırrı

25.06.2018 - 12:35 | Güncelleme:

Sussex Düşesi Meghan Markle, makyajsız cildi ve doğal duran kaşlarıyla her daim öne çıkıyor. Sherrille Riley, geçtiğimiz yıla kadar Meghan Markle'ın kaşlarını şekillendiriyordu. Birçok ünlüyle birlikte çalışan Riley, Markle'ın sağlıklı ve doğal görünen kaşlarının sırrını açıkladı

  • 1 Meghan Markle'ın kaşlarının sırrı
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    Geçtiğimiz yıla kadar Meghan Markle'ın kaşlarını şekillendiren Sherrille Riley, Kraliyet Ailesi'nin yeni üyesinin kaş sırlarını paylaştı. 

  • 2 Meghan Markle'ın kaşlarının sırrı
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    "KAŞLARINIZ İKİZ DEĞİL"

    Bir kaşınızın kavisinin biraz daha yüksek olması, diğerinden farklı olması oldukça normaldir. Sherille Riley, "Kaşlarınız kardeştir, ikiz değil" sözleriyle açıklıyor.

  • 3 Meghan Markle'ın kaşlarının sırrı
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    Her zaman kaşlarınızın doğal şeklini takip ederek şekillendirin. Kaşlarınızın ikisi birbirinin aynısı olmak zorunda değil.

  • 4 Meghan Markle'ın kaşlarının sırrı
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    AUDREY HEPBURN'DEN ESİNİLMİŞ

    Meghan Markle'ın kaş şeklinde Audrey Hepburn'den esinlenilmiş. Bu görünümde kavis yerine kaşlar düz ve doğal olarak şekillendiriliyor. 

  • 5 Meghan Markle'ın kaşlarının sırrı
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    Bu kaş modeli tüm yüz tiplerine çok yakışıyor.

  • 6 Meghan Markle'ın kaşlarının sırrı
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    KAVİSLİ DEĞİL, DÜZ KAŞLAR

    Derin kavisli kaşlar yüzünüze sert bir görünüm verir. Ayrıca kavisli kaşların bakımı daha zor, sık sık şekillendirmek gerekir.

  • 7 Meghan Markle'ın kaşlarının sırrı
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    ÇOK FAZLA KAŞ ALMAK KALICI HASAR VERİR

    Çok sık, gelişigüzel kaşlarınızı almak kıl köklerine zarar verir ve bir süre sonra bu köklerden kaş çıkmayabilir. 

  • 8 Meghan Markle'ın kaşlarının sırrı
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    Bu nedenle her zaman dikkatli davranmakta fayda var.

  • 9 Meghan Markle'ın kaşlarının sırrı
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  • 10 Meghan Markle'ın kaşlarının sırrı
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  • 11 Meghan Markle'ın kaşlarının sırrı
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  • 12 Meghan Markle'ın kaşlarının sırrı
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  • 13 Meghan Markle'ın kaşlarının sırrı
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  • 14 Meghan Markle'ın kaşlarının sırrı
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  • 15 Meghan Markle'ın kaşlarının sırrı
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  • 16 Meghan Markle'ın kaşlarının sırrı
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  • 17 Meghan Markle'ın kaşlarının sırrı
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  • 18 Meghan Markle'ın kaşlarının sırrı
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  • 19 Meghan Markle'ın kaşlarının sırrı
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  • 20 Meghan Markle'ın kaşlarının sırrı
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