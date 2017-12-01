Prens Harry ile evlilik hazırlığı yapan Meghan Markle köpeğini saraya götüremiyor

İngiltere tahtının 5’inci sıradaki varisi Prens Harry (33) ile ABD’li aktris Meghan Markle’ın (36) mayıs ayında yapılacak olan düğünleri için hazırlıklar sürüyor.



OYUNCULUK KARİYERİNİ DE BIRAKIYOR



Ancak Markle’ın bu mutluluğunun bir de bedeli var. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Markle, basına verdikleri ilk röportajlarında 7 sezondur devam eden iddialı dizi ‘Suits’i ve aynı zamanda oyunculuk kariyerini de bırakacağını açıklamıştı.



ÇOK YAŞLI OLDUĞU İÇİN UÇAK YOLCULUĞUNA DAYANAMAZ



Markle, İngiltere’ye taşınmadan önce, sokaktan kurtardığı andan itibaren can yoldaşı olan köpeği Bogart’ı da ardında bırakmak zorunda. Çok yaşlı olduğu için uçak yolculuğuna dayanamayan Bogart, Markle’ın ailesiyle yaşayacak.



FEMİNİST KİMLİĞİYLE TANINIYOR



Feminist kimliğiyle tanınan Markle ayrıca “dünyanın en ataerkil” yapılarından biri olan kraliyet ailesine girerek, bu yönünü de ardında bırakmak zorunda gibi görünüyor.

Meghan Markle

Prens Harry