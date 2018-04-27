Birleşik Krallık gelini olmaya hazırlanan ABD’li aktris Meghan Markle, 19 Mayıs’ta Prens Harry ile gerçekleşecek düğünü öncesinde rol aldığı ABD yapımı “Suits” dizisinde gelin oldu ve rol arkadaşıyla öpüştü.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre final yapan dizinin 2 saat sürecek olan son bölümünde muradına eren Rachel Zane (Meghan Markle) ve nişanlısı Mike Ross (Patrick J. Adams) gelinlik ve damatlık içinde görülüyor.

Rol aldığı son yapım olan Markle, İngiliz vatandaşlığına geçecek ve kariyerini bundan sonra yalnızca Kraliyet ailesi resmi görevleri oluşturacak.

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