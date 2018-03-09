Birleşik Krallık Prensi Harry ile 19 Mayıs’ta nikâh masasına oturacak olan ABD’li aktris Meghan Markle, rol aldığı “Suits” dizisinin finalinde iddialı bir kapanış yaptı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre evliliği için kariyerini sonlandırmak zorunda kalan ve diziden ayrılan Markle'ın son yer aldığı yapımda, sevgilisini oynayan Mike ile yakın sahneler çektiği görüldü.

Müstakbel prensesin dizide ayrıca, rol arkadaşıyla öpüştüğü ve seviştiği görülüyor. Dizinin yayın tarihi 28 Mart olarak açıklandı.

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