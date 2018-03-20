Mehmed Bir Cihan Fatihi, bu akşam ekranlara gelen ilk bölümle dikkatleri üstüne çekti. Dizinin bölümü biter bitmez, Mehmed Bir Cihan Fatihi 2. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Fatih'in tahta çıktığı ve savaş planlarının düşmaları tarafından eleştirildiği fragmanda Çandarlı Halil Paşa için de kritik karar verilecek mi? İşte detaylar...

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sultan Mehmed Han, tahta geçer geçmez savaş planlarını uygulamaya başlıyor!

Mehmed, kritik kararını veriyor. Çandarlı Halil Paşa geçmişte yaptıkları için idam edilecek mi?

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ İLK BÖLÜM ÖZETİ

Şehzade Mehmed, babası Murad Han’ın vefatından sonra tahta çıkmak üzere Manisa’dan, Edirne’ye yola çıkar. Tahtın bir diğer adayı olan Şehzade Orhan ise bu sırada Konstantiniyye’dedir. İmparator Konstantinos, Şehzade Orhan’ı Osmanlı’nın başına geçirmek ister ve Edirne’ye gönderme kararı alır. Edirne’de onları bekleyen Çandarlı Halil Paşa’nın taht mücadelesinde kimi destekleyeceği Osmanlı’da yeni bir dönemin başlamasına yol açacaktır.

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