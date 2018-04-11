Mehmed Bir Cihan Fatihi 5. yeni bölüm fragmanı için bekleyiş başladı. Ekrana gelen 4. bölüm sonrasında, önümüzdeki hafta ekrana gelecek olan yeni bölümde neler yaşanacağını öğrenmek isteyen izleyiciler, yeni bölüm tanıtımının yayınlanmasını bekliyor. Peki Mehmed Bir Cihan Fatihi 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Oyuncu kadrosunda Kenan İmirzalioğlu, Çetin Tekindor, Gürkan Uygun, Büşra Develi, Hazal Filiz Küçükköse, İsmail Demirci ve Atsız Karaduman gibi isimlerin yer aldığı Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Dizinin yeni bölüm fragmanı izleyicilere sunulduğunda haberimizden takip edebilirsiniz.

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ 4. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sultan Mehmed’in hamlesi ile Haçlı birliğinin sağlanamaması Bizans Sarayı’nı karıştırmıştır. Yaşanan olaylar sonrasında Konstantinos’un emriyle kapıları kapatılan şehirde bulunan bütün Türkler, Bizans askerleri tarafından sorguya çekilmektedirler.

Sultan Mehmed ve Delibaş’ın yakalanması an meselesidir, şehirde kapana kısılmışlardır adeta. Öte yandan Edirne’de Melike’nin kıskançlığına yenilerek yaptığı hamle; Sultan Mehmed’in herkesten gizlediği sırrını öğrenmesine sebep olur.

Melike’nin öğrendikleri Çandarlı Halil Paşa’yı da harekete geçirecektir. Sultan Mehmed’in etrafındaki çember, hem Edirne’de, hem Konstantiniyye’de giderek daralmaktadır.

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