Gürkan Uygun kimdir? Gürcü asıllı Türk tiyatro, dizi ve film oyuncusu olan Gürkan Uygun, bir zamanların popüler dizisi Kurtlar Vadisi'nin Memati rolü ile izleyicilerin aklında kalmıştı. Gürkan Uygun bu kez ekranların yeni dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisindeki Delibaş rolü ile izleyici karşısına çıkıyor. Peki, Gürkan Uygur kimdir, kaç yaşındadır? İşte Gürkan Uygur'un hayat hikayesi...

GÜRKAN UYGUN KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Gürkan Uygun, 27 Mayıs 1974 tarihinde İzmit Yarımca'da bir işçi ailesinin doğmuştur. Gürcü kökenli olan Gürkan Uygun aslen Ordu‘ludur.

Liseyi bitirene kadar Yarımca’da yaşadı, sonra 1993 yılında İstanbul‘a yerleşti. Lise yıllarında tiyatro yapmaya başladı, 1990 yılında amatör olarak tiyatroya başladı.

Dormen Tiyatrosu‘unda eğitim aldı. 7 yıl Dormen tiyatrosunda oyunculuk yaptı. Oynadığı tiyatro oyunlarının yanı sıra 1994 yılından itibaren dizilerde de oynamaya başladı. Üniversiteyi de İstanbul Üniversitesi konservatuvar tiyatro bölümünde bitirdi.

Gürkan Uygun’u üne kavuşturan ise Kurtlar Vadisi dizisi oldu. Dizide yaklaşık 10 yıl boyunca “Memati” karakterini başarıyla canlandırdı ve büyük hayran kitlesine sahip oldu.

Yıldız Tilbe‘nin “Vazgeçtim” klibinde oynadı, 2003 yılında da bir reklam filminde oynadı.

2013 yılında ise birkaç bölüm için Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mimar Sinan karakterini canlandırdı. Ardından yine 2013 yılında “Kaçak” dizisinde başrolde Serhat Hakeri karakterini canlandırdı.

Gürkan Uygun, dördüncü dönem BBG evinde yer alan Şebnem Ceylan ile 26 Nisan 2008 tarihinde evlendi. Mihriban Balım (d.2008) adında bir kızı, Ateş (d.2010) adında da bir oğlu var.

Oynadığı Tiyatro Oyunları:

2013 – Testosteron (oyun) : Andrzej Saramonowicz – Oyun Atölyesi

2006 – Atina’lı Timon : William Shakespeare – Oyun Atölyesi

1998 – Yukarıda Biri mi Var : Ray Cooney – Dormen Tiyatrosu

1997 – Bu Fiatrosu

1996 – Komik Para : Ray Coony – Dormen Tiyatrosu

1995 – Arapsaçı (oyun) : Georges Feydeau – Dormen Tiyatrosu

1994 – Muhteşem İkili (oyun) : Neil Simon – Dormen Tiyatrosu –

Film ve Dizileri :

2013 – Çanakkale: Yolun Sonu (sinema filmi)

2013 – Hititya Mangala Çarkı (sinema filmi)

2011 – Kurtlar Vadisi Filistin (sinema filmi)

2006 – Kurtlar Vadisi Irak (sinema filmi)

2005 – Çarpışma (sinema filmi)

1999 – Fasulye (sinema filmi)

1998 – Hoşçakal Yarın (sinema filmi)

1994 – Yaz Evi (dizi)

1994 – Kaygısızlar (dizi)

1995 – Tatlı Kaçıklar (dizi)

1997 – Son Kumpanya (dizi)

1998 – Bir Demet Tiyatro (dizi)

1998 – Affet Bizi Hocam (dizi)

1998 – Böyle Mi Olacaktı (dizi)

1999 – Yılan Hikayesi (dizi)

2000 – Yedi Numara (dizi)

2001 – Aşkım Aşkım (dizi)

2002 – Deli Yürek (dizi)

2002 – Çiçek Taksi (dizi)

2003 – Şapkadan Babam Çıktı (dizi)

2003-2005 – Kurtlar Vadisi (dizi)

2007 – Kurtlar Vadisi Terör (dizi)

2007-2012 – Kurtlar Vadisi Pusu (dizi)

2013 – Muhteşem Yüzyıl (dizi)

2013 – Kaçak (dizi)

DELİBAŞ KARAKTERİ KİMDİR?

Mehmed’in fedaisi... Canını sultanının canına, ruhunu ruhuna katmış, daha o konuşmadan ne istediğini anlayacak kadar aşina olmuş bir cengaver. Delibaş dünyada Sultanından başka kimseyi sevmemiş, sevmeyi de istememiştir. Ne parayı, ne köşkleri, sarayları gözü görmemiş; bilakis hepsinden kaçmak, sultanıyla seferlere çıkmak, akınlar yapmak çekmiştir yüreği... Ama ne oldum dememeli, ne olacağım demeli misali, Delibaşın deli yüreği aşkla imtihan olacaktır. Hem de hiç aşık olmaması gereken, aksine bulduğu yerde öldürmesi gereken birisine...

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