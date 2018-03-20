Funda Eryiğit dizide karşımıza kadın bir suikastçi olan Evdokya olarak çıkıyor. Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin araştırılan karakterleri arasında yer alan Funda Eryiğit diziyi izleyen herkesin dikkatini çekti. Zamanı geldiğinde Fatih Sultan Mehmed'i öldürmek için hazırlanan Evdokya, kimlik bunalımına girdikten sonra konumunu sorgulayarak başka bir insana dönüşmüştür. Peki, Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde Evdokya karakterini canlandıran Funda Eryiğit kimdir?
Funda Eryiğit, 1 Mart 1984 tarihinde Hollanda’nın Zwolle şehrinde doğmuştur. Aslen Samsun Bafralıdır. Bir abisi vardır. Anne babası işçi olarak çalıştıkları için Hollanda’da doğduktan sonra Bafra’daki babaannesinin yanında 4 yaşına kadar büyümüştür. Anne babası emekli olup İstanbul’a dönüş yaptıklarında yanlarına gitmişlerdir. Kadir Has Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümüne girmiş buradan mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden de mezun olmuştur.
Üniversitede okurken çocuk tiyatrosu yapmaya başladı. Çocuk tiyatrosu kariyeri peri ile başladı tavukla devam etti. Animasyon da yaptı o dönem para kazanmak için. Palyaço bile oldu. Doğum günlerine gidiyordu, broşür dağıtıyordu, animatör olarak turnelere gitti.
2002 – 2003 sezonunda Orman Postacısı adlı oyunla Tiyatro Alkış’ta profesyonel tiyatro yaşamına başladı. 2003 – 2004 sezonunda Bir Kümes Müzikali ve Senin Elin Nerdeydi? adlı oyunlarda rol aldı.
2008 – 2009 yılları arasında yönetmenliğini Sadullah Çelen’in yaptığı “Canım Ailem” dizisinde Seyhan karakterini canlandırırken ilk dizi oyunculuğunu yaptı. Bu dizide Uğur Yücel, Ozan Güven, Şebnem Bozoklu, Ezgi Mola, İlker Aksum ile birlikte başrol oynadı.
Funda Eryiğit, 2014 yılında yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Bergüzar Gökçe Korel ve Çetin Tekindor’un olduğu “Karadayı”da Belgin karakterini canlandırdı.
2016 yılında yönetmenliğini Taylan Biraderler’lerin yaptığı, başrollerinde Meryem Uzerli ve Murat Yıldırım’ın oynadığı “Gecenin Kraliçesi” adlı dizide Esra karakterini canlandırdı.
Ödülleri :
2013 – 1. Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri – Mediha Gökçer Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü – Sessizlik
2013 – 3. Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri, Müzikal ya da Komedi Dalında Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu – Sessizlik
2013 – 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödüllerinde müzikal/komedi dalında en iyi kadın oyuncu ödülü (Sessizlik adlı oyun)
Rol Aldığı Tiyatro Oyunları :
2012-2013 – Sessizlik : Moira Buffini -İstanbul Devlet Tiyatrosu
2002 – 2003 – Orman Postacısı, Tiyatro Alkış
2003 – 2004 Bir Kümes Müzikali, Tiyatro Alkış
2003 – 2004 Senin Elin Nerdeydi?, Tiyatro Alkış
Filmleri ve Dizileri :
Oyuncu :
2016 – Gecenin Kraliçesi (Esra) (TV Dizisi)
2015 – 2016 – Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (TV Dizisi)
2015 – Yok Artık (Filiz) (Sinema Filmi)
2015 – Undercover (Tümay) (TV Filmi)
2015 – Tereddut (Clair-Obscur) (Şehnaz) (Sinema Filmi)
2015 – Eksik (Melek) (Sinema Filmi)
2014 – Limonata (Nihal) (Sinema Filmi)
2014 – Karadayı 3. Sezon (Belgin) (TV Dizisi)
2013 – Eski Hikaye (Türkan) (TV Dizisi)
2012 – Uçurum (Pınar) (TV Dizisi)
2011- İstanbul’un Altınları (Ayşegül Altın Açık) (TV Dizisi)
2009 – Ev (Sinema Filmi)
2008 – İş Arıyoruz (Aslı) (Sinema Filmi)
2008 – 2009 – Canım Ailem (Seyhan) (TV Dizisi)
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