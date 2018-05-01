Oyuncu kadrosunda Kenan İmirzalioğlu, Çetin Tekindor, Gürkan Uygun, Büşra Develi, Hazal Filiz Küçükköse, Ertan Saban ve Atsız Karaduman gibi isimlerin yer aldığı Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi, bu akşam 6. bölümüyle son kez ekrana gelecek ve final yapacak. Dizinin final kararı alması üzerine izleyiciler de neden final yaptığını araştırmaya başladı. Peki Mehmed Bir Cihan Fatihi neden final yapıyor? İşte dizinin final bölümü fragmanı ve detaylar...

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ FİNAL YAPIYOR

Osmanlı İmparatorluğu'nun yedinci padişahı olan İkinci Mehmed'in (Fatih Sultah Mehmet) yaşamını, devlet yönetimini ve İstanbul'u fethini anlatan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi, bu akşam 6. bölümüyle izleyiciyle buluşacak ve final yapacak. Dizinin neden final yaptığı konusunda da izleyiciler araştırma yapmaya başladı.

Reytinglerde istediği başarıyı bir türlü yakalayamayan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi, rekabetin gerisinde kalınca final yapma kararı aldı. Dizinin 6. final bölümü bu akşam ekrana gelecek ve dizi ekranlara veda edecek.

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Demetrios’un rehin alınması sonrası Konstantinos, bildik Bizans oyunlarıyla Sultan Mehmed’i alt edebileceğini düşünerek yeni bir oyun kurar ve Karamanoğlu’nun Osmanlı topraklarını işgal etmesini sağlar. Yeniden oyuncağı haline gelen Orhan ile de Sultan Mehmed’i iyice köşeye sıkıştıracağını düşünür. Oysa Konstantinos, Sultan Mehmed’in her şeyden haberdar olduğunu bilmez.

Bilmez ki onlar küçük oyunların peşindeyken kılıçlar bilenmekte, toplar dökülmekte, kadırgalar bir bir suya inmektedir. Bilmez ki saflar sıklaştırılmakta, imanlar tazelenmekte, Edirne’den göğe yükselen ezan sesleri çoktan Ayasofya’nın kubbelerinde yankılanmaktadır. Ve bilmez ki Konstantiniyye elbet feth olunacaktır ve onu fethedecek o güzel kumandan, babasına verdiği sözü tutacak, Osmanlı’yı bir cihan devleti haline getirecektir.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER