Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin fragmanı yayınlandı. Kanal D'nin yeni dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi ile ilgili yeni bilgiler gelmeye başladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun Sultan Mehmed Han rolünde izleyici karşısına çıkacağı yeni dizi Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin ne zaman başlayacağı seyirciler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Mehmed Bir Cihan Fatihi ne zaman başlayacak? İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin fragmanı...

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ FRAGMANI

Hz. Muhammed'in (S.A.S) "Konstantiniyye elbet bir gün fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur." sözleriyle başlayan Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin fragmanında Kenan İmirzalıoğlu'nun Sultan Mehmed Han rolünde söylediği, "Ben Mehmed Han, Mehmedlerin ikincisi! Atam Osman Gazi, babam Murat Han! Doğdum, yaşamaz dediler yaşadım. Sultan olamaz dediler, oldum. O şehri alamaz dediler..." sözleri izleyicinin büyük ilgisini çekti.

İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi fragmanı;

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanal D'de yayınlanacak olan Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin başrolünü Kenan İmirzalıoğlu oynayacak. Mehmed Han rolüyle izleyicinin karşısına çıkacak olan Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin ne zaman başlayacağı izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Fakat, 'Yakında' başlığıyla paylaşılan fragmanda dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.

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