Elveda Rumeli, Kurtlar Vadisi: Pusu, Sakarya-Fırat ve Mutlu Ol Yeter gibi dizilerde başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken oyuncu Ertan Saban bu sezon yayın hayatına başlayacak olan Mehmed: Bir Cihan Fatihi ile ekranlara geri dönüyor. Dizide Bizans İmparatoru Konstantinos'a hayat verecek olan Ertan Saban'ın hayatı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Ertan Saban kimdir nereli, kaç yaşında?
ERTAN SABAN KİMDİR?
Ertan Saban kimdir, Ertan Saban, 4 Aralık 1977 tarihinde Yugoslavya, Üsküp’de doğmuştur. Ailesinin dedesinin dedesi Osmanlı zamanında Kars ‘dan Makedonya‘ya göç etmiştir. Gençliği Üsküp’te geçirdi. Pedagoji üzerine eğitim gördü. Makedonya Devlet Konservatuarı, Tiyatro bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar kardeşi Erman Saban ile birlikte Makedonya Türk Tiyatrosu’nda çeşitli oyunlarda sahneye çıktı. Bir ara da Almanya’da çalıştı.
Konservatuardan çıktıktan sonra yurtdışında çalıştı. Fransa‘da oynarken çalıştığı Türk yönetmen Mehmet Ulusoy,Türkiye’ye gelip tiyatro yapmak istediğini söyledi. Ona da kendisiyle gelmesini teklif etti. Böylelikle 2005 yılında Türkiye’ye gelmiş oldu. Şehir tiyatrosunda birkaç oyun oynadıktan sonra da İstanbul Halk Tiyatrosu‘nda görev aldı. Türkçesi yeterli olmadığı için ilerletene kadar yönetmen yardımcılığı yaptı.
2007 yılında Türk rock grubu Malt’ın deprem klibinde oynadı.
2006 – 2007 sezonunda İstanbul Halk Tiyatrosu’nda “CanTarlası” adlı oyunda Dolunay Soysert, Levent Üzümcü, Yıldıray Şahinler, Bahtiyar Engin ile birlikte oynadı.
2005 yılında Yönetmenliğini Aydın Bulut‘un yaptığı, senaryosunu Nuran Devres‘in yazdığı “Savcının Karısı” adlı dizide Gamze Özçelik, Şevket Çoruh, Ahmet Mekin, Tijen Par, Ahu Yağtu, Tamer Yiğit gibi oyuncularla beraber oynadı.
2008 yılında Selçuk Yöntem, Arsen Gürzap, Altan Erkekli, Ahmet Mümtaz Taylan‘ın başrolünü paylaştığı “Gölgesizler” adlı sinema filminde oynadı.
Ertan Saban, 2008 yılında “Başka Semtin Çocukları” adlı sinema filminde Mehmet Ali Nuroğlu, İsmail Hacıoğlu, Volga Sorgu, Eyşan Özhim, Bülent İnal, Avni Yalçın ile birlikte rol aldı.
Serdar Akar yönetmenliğinde Makedonya‘da çekilen “Elveda Rumeli” adlı dizide Erdal Özyağcılar, Şebnem Sönmez, Tolgahan Sayışman, Gülçin Santırcıoğlu, Filiz Ahmet, Demet Akbağ, Ahu Türkpençe, Sinan Tuzcu ile birlikte rol aldı.
2014 yılında TRT tarafından çekilen “Büyük Sürgün Kafkasya” dizisinin başrollerinde Melis Birkan, Tolga Sarıtaş, Elif Atakan, Nilüfer Açıkalın, Alpay Atalan, Luran Ahmedi ve Ertan Saban rol almaktadır.
Ertan Saban’ın, iki yıl Belçika‘da kanser tedavisi gören eşi İnci Saban 25 yaşındayken 6 Ağustos 2009 tarihinde vefat etti.
Ödülleri :
2008 – 4. Kaunos Altın Aslan Film Festivalinde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü- Başka Semtin Çocukları
Filmleri ve Dizileri :
2014 – Limonata (Sinema Filmi)
2014 – Büyük Sürgün Kafkasya (TV Dizisi)
2014 – Hatasız Kul Olmaz (dizi)
2013 – Görüş Günü Kadınları (dizi)
2013 – Benimle Oynar mısın? (Sinema)
2012 – Sakarya-Fırat (dizi)
2012 – Son Yaz Balkanlar 1912 (TV Dizisi)
2012 – Balkan Is Not Dead (Sinema)
2011 – Karakol – Herkes Adalet İster (dizi)
2011 – Bir Kadın Tanıdım (dizi)
2010 – Kılıç Günü (dizi)
2010 – Hayde Bre (Sinema)
2008 – Gölgesizler (Sinema)
2008 – Başka Semtin Çocukları (Sinema)
2007-2009 – Elveda Rumeli (dizi)
2006 – The Net (Sinema)
2006 – Sağır Oda (dizi)
2005 – Savcının Karısı (dizi)
2005 – Kontakt (Sinema)
2004 – Kako ubiv svetec (Sinema)
2003 – Sultan Makamı (dizi)
2003 – Kako los son (Sinema)
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