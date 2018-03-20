Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde Leyla karakterine can verecek olan Sedef Avcı'nın kim olduğu bir çok izleyici tarafından araştırılan ve merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Güzelliği ve oyunculuğuyla dikkat çeken Sedef Avcı'nın kişisel bilgileri merak ediliyor.Sedef Avcı'nın merak edilenlerini yazımızda bulabilirsiniz...
SEDEF AVCI KİMDİR?
Sedef Avcı, 22 Ocak 1982 tarihinde İstanbul'da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Dört yaşında baleye başladı, sekiz sene bale yaptı. 2001 yılında Üniversiteyi kazandı. Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi bölümünden mezun oldu. Mahşeri Cümbüş topluluğundan oyunculuk dersleri aldı. Daha sonra da İpek Bilgin'den oyunculuk dersleri aldı. New York'taki Actors Studio'dan gelen Anthony Vincent Bova'nın work-shop'larına üç kez katıldı.
Gaye Sökmen Ajansı'na bağlı olarak mankenlik yaptı. 1997 yılında Elite Model Look Turkey birincisi oldu. 2001 yılında Miss Turkey yarışmasında ikinci oldu ve 2001 yılında Miss Universe Kainat Güzellik Yarışmasında ülkemizi temsil etti.
2007 yılında Menekşe ile Halil dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrol paylaşmıştır.
Filmleri :
1997 - Böyle mi Olacaktı
2005 - Yanık Koza
2007 - Hayattan Korkma (sinema)
2007 - Menekşe ile Halil
2007, 2009 - Yaprak Dökümü
2009-2010 - Ezel
2009 - Romantik Komedi (sinema)
2010 - Umut Yolcuları
2010 - Arka Sokaklar
2011 - Mazi Kalbimde Yaradır
2012 - Esir Şehrin Gözyaşları - Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi
2013 - Romantik Komedi 2 (sinema)
2015 -Aşk Olsun
2016-Bedel
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