Sedef Avcı kimdir? Menekşe ile Halil ve Ezel dizileriyle adını duyuran Sedef Avcı, bu kez Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde Leyla karakteri ile izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin ilk bölümü ile başarılı performans sergileyen Sedef Avcı'nın hayat hikayesi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki Sedef Avcı kimdir, kaç yaşındadır? Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisindeki Leyla karakteri kimdir? İşte Sedef Avcı'nın hayat hikayesi...

SEDEF AVCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Sedef Avcı, 22 Ocak 1982 tarihinde İstanbul'da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Dört yaşında baleye başladı, sekiz sene bale yaptı. 2001 yılında Üniversiteyi kazandı. Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi bölümünden mezun oldu. Mahşeri Cümbüş topluluğundan oyunculuk dersleri aldı. Daha sonra da İpek Bilgin'den oyunculuk dersleri aldı. New York'taki Actors Studio'dan gelen Anthony Vincent Bova'nın work-shop'larına üç kez katıldı.

Gaye Sökmen Ajansı'na bağlı olarak mankenlik yaptı. 1997 yılında Elite Model Look Turkey birincisi oldu. 2001 yılında Miss Turkey yarışmasında ikinci oldu ve 2001 yılında Miss Universe Kainat Güzellik Yarışmasında ülkemizi temsil etti.

2007 yılında Menekşe ile Halil dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrol paylaşmıştır.

Filmleri :

1997 - Böyle mi Olacaktı

2005 - Yanık Koza

2007 - Hayattan Korkma (sinema)

2007 - Menekşe ile Halil

2007, 2009 - Yaprak Dökümü

2009-2010 - Ezel

2009 - Romantik Komedi (sinema)

2010 - Umut Yolcuları

2010 - Arka Sokaklar

2011 - Mazi Kalbimde Yaradır

2012 - Esir Şehrin Gözyaşları - Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi

2013 - Romantik Komedi 2 (sinema)

2015 -Aşk Olsun

2016-Bedel

LEYLA KARAKTERİ KİMDİR?

Sultan Murad’ın cariyelerinden herhangi birisi... Ama taşıdığı sır yüzünden bırakın herhangi bir cariye olmayı, Osmanlı devleti denen çınarı köklerinden sarsacak kadar önemli bir kadına dönüşecektir Leyla Hatun. Devlet ile canı arasında kalacak, Mehmed’le gizli düşmanları arasında yaşanan savaşta hiç beklenmedik bir karar vermek zorunda kalacaktır. Ama Mehmed’i de bir karar vermeye mecbur bırakacaktır.

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