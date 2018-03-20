Televizyon seyircisinin Kara Sevda,Deniz Yıldızı ve Beni Affet gibi dizilerden tanıdığı Hazal Filiz Küçüköse yeni başlayacak olan bu sezonun en iddialı projesi Mehmed :Bir Cihan Fatihi'nin Melikesi olarak karşımıza çıkacak. Başarılı ve güzel oyuncu hakkında merak edilenleri sizler için bir araya getirdik.

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKÖSE KİMDİR?

Hazal Filiz Küçükköse 9 Şubat 1988 Mersin doğumludur. Mesleği gereği İstanbul ilinde yaşamına devam eden oyuncu Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi biyoloji bölümünün üçüncü sınıfa kadar okumuş daha sonra üniversiteye bırakarak tekrar Üniversite sınavına girmiş ve Ankara Üniversitesi Kimya bölümünün kazanmıştır. Eğitimine hala devam eden Hazal Filiz Küçükköse mezun olduktan sonra mesleği yerine oyunculuk yapmayı düşünmektedir. 1.72 santim boyunda ve 55 kilo ağırlığında olan Hazal Filiz Küçükköse Emir'in Yolu adlı dizide rol aldıktan sonra başka dizilerde oynamıştır. Hazal Filiz Küçükköse 26 yaşında Kova burcudur.

Hazal Filiz Küçükköse’nin oynadığı diziler şunlardır:

Beni Affet, Kara Sevda, Deniz Yıldızı, Günahkar ve Kalbim seni seçti.

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