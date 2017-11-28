Mehmet Ağar, Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Mehmet Ağar, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Baykal'ı ziyaret ederek ailesine geçmiş olsun temennisinde bulundu, doktorlarından Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Hastane çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Ağar, Baykal'ı siyasetin dışında memuriyet hayatından tanıdığını ifade ederek, "Baykal, Türkiyemizin yetiştirdiği değerli bir siyaset ve devlet adamıdır. Dürüstlüğü, temizliği vatanperverliğiyle milletin gönlünde kendine göre yerini yapmıştır. Zor bir dönemden geçiyor, Allah sağlık sıhhat versin." diye konuştu.

Devletin en üst kademesinden vatandaşların en gencine kadar herkesin Baykal'ın iyi olmasını arzuladığını ifade eden Ağar, aldığı haberlerin de iyi olduğunu belirtti.

Ağar, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bu döneminde olgun, meseleleri iyi analiz edebilen, hangi konuyu kamuoyunda söyleyeceğini, hangi konuyu devlet katlarıyla paylaşacağını bilebilen bir bilgiye sahip ve olgunlukta olan bir siyaset adamımız, yakın zamanda sağlığına kavuşur ve Türkiyemize olan yararlı hizmetlerine devam eder diye ümit ediyorum. Bütün sevenlerine geçmiş olsun diyorum. İnşallah kısa zamanda sağlıkla aramıza tekrar döner."

Mehmet Ağar, hastanede Baykal'ı ziyarete gelen partililerle sohbet etti.

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