Fenerbahçe'nin eski yönetim kurulu üyesi Mehmet Ali Aydınlar, oy vermek için geldiği kongrede tepkilerle karşılandı.

Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı yaptığı 3 Temmuz döneminde Fenerbahçeli taraftarların ve camianın büyük tepkisini çekmişti. Başkan adayı olduğu kongrede de istediği sonucu alamayan Mehmet Ali Aydınlar, bir kez daha tepkilerin hedefi oldu.

Mehmet Ali Aydınlar, Ülker Stadyumu'na girer girmez yuhalanmaya başladı. Güvenlik eşliğinde sandıklara ulaşmaya çalışan Aydınlar aleyhine, "Aydınlar dışarı" ve "Hain Aydınlar" tezahüratları yapıldı. (Sporx)