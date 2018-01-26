Cenazede soğuk şaka

Mehmet Ali Erbil, 83 yaşında vefat eden üvey annesi İffet Erbil’i son yolculuğuna uğurladı. HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, Zincirlikuyu Mezarlığı Camii’nde kardeşleri Prof. Dr. Yeşim Erbil ve Mustafa Erbil’le taziyeleri kabul eden şovmeni eski eşleri Muhsine Kamiloğlu ve Tuğba Coşkun da yalnız bırakmadı.

“Burası benim eski hanımlar kulübü olmuş” esprisi yapan Erbil’e Coşkun dil çıkararak, “Bir tek Nergis eksik” diye karşılık verdi.

Mehmet Ali Erbil

tuğba coşkun

Muhsine Kamiloğlu

İffet Erbil