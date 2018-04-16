Mehmet Ali Erbil, ilk eşi Muhsine Şehnaz Kamiloğlu'ndan olan kızı Sezin Erbil'in doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla kutladı.

İşte o paylaşım:

'SENİN EVLADIN DA SENİN GİBİ HAYIRLI OLSUN KIZIM'

"Canım kızım... İlk göz ağrım. Senin evladın da senin gibi hayırlı, vicdanlı ve güzel kalpli olsun inşallah. Nice mutlu yaşların olsun güzel kızım...."

Mehmet Ali Erbil 1980'de ilk evliliğini Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile yapmıştı. Bu evlilikten 16 Nisan 1982'de kızları Sezin dünyaya gelmişti. Mehmet Ali Erbil-Musine Şehnaz çifti, 1985'te boşanmıştı.