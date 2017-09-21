Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Nevin hamile mi?

Sık sık hızlı aşk trafiğiyle gündeme gelen Mehmet Ali Erbil geçen ay Nişantaşı'nda otel çıkışı genç bir kadınla görüntülenmiş, daha sonra ünlü şovmenin yanındaki sarışın kadının şarkıcı Nevin olduğu ortaya çıkmıştı.

Sanat dünyasında son dönemde Mehmet Ali Erbil'in yeni kız arkadaşıyla ilgili olay yaratacak bir söylenti kulaktan kulağa yayılıyor. 'Duymayan Kalmasın'ın haberine göre ünlü şovmenin sunuculuğunu yaptığı programda yeni şarkısını da tanıttığı kız arkadaşı Nevin hamile.

Şarkıcı Nevin de hamile olduğunu doğrularken, Erbil'in yeniden baba olmaya sıcak bakıp bakmadığı büyük merak konusu oldu. 61 yaşındaki ünlü şovmenin ilk eşi Muhsine Kamiloğlu'ndan Sezin, ikinci eşi Nergis Kumbasar'dan Yasmin ve 4. eşi Tuğba Coşkun'dan da Ali Sadi adında 3 çocuğu var.

Mehmet Ali Erbil