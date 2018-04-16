HT Magazin'de yer alan habere göre, Erbil, basından kaçmak için mekânda vakit geçirdiği kadınları aracına almadan gözden kayboldu.



Yol ortasında kalan kadınlar yüzlerini kapatıp çığlık atarken, aralarından biri gazetecilere “Ne var, ne çekiyorsunuz?” diye bağırdı.

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