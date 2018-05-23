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"Fenerbahçe Kulübü'ne üyeyim ama aidatları yatırmamıştım. Bu yüzden üyeliğim iptal edilmiştir diye düşünmüştüm ama öyle değilmiş. 2000 yılından bu yana kongre üyeliğim ve oy kullanma hakkım varmış. Birileri sağ olsun aidatlarımı yatırmış" dedi.