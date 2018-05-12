2 | 9

HT Magazin'in haberine göre, bulundukları mekândan tek başına ayrılan ünlü şovmen, muhabirlerin “Yalnızlıktan sıkılmadınız mı? Tekrar evlenmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna “İnşallah, çok istiyorum. Allah bana o günleri de göstersin” yanıtını verdi.