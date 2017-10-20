Mehmet Ali Yılmaz'dan yönetime sert tepki: ''Tesisleri asla sattırmam''

İlk 8 haftada büyük hayal kırıklığı yaratan Trabzonspor’da, Onursal Başkan Mehmet Ali Yılmaz’dan başkan Muharrem Usta ve yönetime sert tepkiler geldi.

Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre Trabzonspor’un bulunduğu konumun acı verici olduğunu belirten Yılmaz, “kendi sahanda Akhisar gibi bir takımdan 6 gol yemek ne demek? Tarihimizde yok böyle bir şey” dedi. Yılmaz, “Başkan ve yönetim, teknik heyet ve futbolcularla eskisi gibi ilgilenmiyor. Ersun Yanal başarısız diye gönderildi. Oysa kendisi bilinmiş bir hocadır. Neler olup bittiği araştırılmalıydı. Yoksa Ersun hoca satışa mı geldi? Takım çok gerilerde kaldı. Düzelmesi için yönetimin bir şeyler yapması lazım. Hocayı görevden al, başka hoca getir, böyle olmaz. Hocanın arkasında başkan ve yönetim olmalı. Yönetim yapamıyorsa bıraksın” diye konuştu.

''TESİSLERİ ASLA SATTIRMAM''

Yılmaz, eleştirilerini şöyle sürdürdü: “Aday olurken dikkat edeceksin, hesap-kitap yapacaksın. Ne kadar borç var, giderler nasıl ödenecek. Bunları öğreneceksin. kredi bulmalarla, faizle borç almalarla bu işler yürümez. Gerektiğinde kendin vereceksin parayı. Bunlar vermiyor. Verirse de hemen geri alıyor. kulübü dünya kadar borçlandırdılar. Hemen gözlerini adımın yazılı olduğu tesise diktiler. Asla sattırmam. Bu böyle bilinsin.”

Mehmet Ali Yılmaz

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