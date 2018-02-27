HT Magazin'de yer alan habere göre, çok yetenekli oyuncuların olduğunu belirten usta oyuncu Mehmet Aslantuğ, “20’ye yakın oyuncu sayarım. Sorunumuz senaryo ve yapımcılık” dedi.



Kıvanç Tatlıtuğ ile Kenan İmirzalıoğlu’nun fiziksel yarışmalardan gelmelerine rağmen kendilerini çok geliştirdiklerini belirten Aslantuğ, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar’ı da kıyasladı:



“Yaptıklarıyla, zekâsıyla Cem’i ayrıcalıklı bulurum. Dert edinir, derdi vardır. Şahan, İvedik’le 7 birimlik bir şey buluyor. İvedik’ten uzaklaşınca 2 birimlik seyirci buluyor. Kolaya kaçıyor.”



Mehmet Aslantuğ, çekimlerin yapıldığı Konya’da, Konyaspor’u ziyaret edip teknik direktör Mehmet Özdilek ve ekibine baklava ikram etti.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar Recep İvedik 5'in izlenme oranları ile ilgili eşinden kendisini övmesini istemişti. Esprili bir dille video çeken Şahan otomobilde giderken eşinden yorum istemişti.