An Epic Symphony ile Mor ve Ötesi’nin performansına konuk olacak olan Aslantuğ konserde piyano eşliğinde şiir okuyacak. Oyuncuya piyano başında oğlu Can eşlik edecek.



Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan’ın oğulları Can, 17 yaşında.