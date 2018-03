Kenan İmirzalioğlu kimdir? Türk televizyon tarihinde yakışıklılığı ve başarılı oyunculuğu ile akıllara gelen Kenan İmirzalioğlu, Mehmet Bir Cihan Fatihi dizisinde Mehmed karakterini canlandırıyor. Daha önce aldığı rollerle izleyicilerden büyük beğeni toplayan Kenan İmirzalioğlu, Mehmed padişah rolü ile büyük ilgi uyandırdı. Peki, Deli Yürek, Ezel ve Karadayı gibi dizilerde önemli roller alan Kenan İmirzalioğlu kimdir, kaç yaşındadır? İşte Kenan İmirzalioğlu'nun hayat hikayesi...

KENAN İMİRZALİOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Kenan İmirzalıoğlu, Mustafa ve Yıldız İmirzalıoğlu çiftinin en küçük çocukları olarak, 18 Haziran 1974 tarihinde, Ankara’ya bağlı olan Bala’da Üçem Köyü'nde dünyaya geldi. Derviş ve Yasemin adında kardeşleri vardır. İlköğretimini Bala’da tamamladıktan sonra orta öğretimini tamamlamak için Ankara’ya teyzesinin yanına taşındı. Orta ve lise öğrenimini Ankara’da yaptı.

İlk denemesinde üniversite sınavını kazanamayarak ailesinin yanına dönmüş olsa da, bir sonraki üniversite sınavını kazanarak Yıldız Teknik Üniversitesi’ne yerleşen İmirzalıoğlu, burada Matematik okudu.

Üniversitedeki arkadaşlarının ısrarları üzerine katıldığı modellik yarışmasından başarıyla ayrılması üzerine modellik kariyerine başladı ve 1995 yılında Türkiye’nin En İyi Modeli seçildi. Türkiye birincisi olarak katıldığı Best Model of the World yarışmasını da kazanan İmirzalıoğlu, bu yarışmayı kazanan ilk Türk erkeği oldu.

Televizyon ve sinema ekranlarıyla tanışması ise, ünlü yönetmen Osman Sınav’ın sayesinde gerçekleşti. Sınav’ın desteğiyle katıldığı Deli Yürek dizisinin seçmelerinde başarılı oldu ve 1999-2002 yılları arasında yayın hayatını sürdüren dizide, Yusuf Miroğlu karakterini canlandırdı.

Başarılı oyuncu, dizinin devamı olarak gösterilebilecek olan sinema filmi Deli Yürek: Bumerang Cehennemi’nde rol alarak sinemaya da atıldı. Deli Yürek süreci bittikten sonra dil eğitimi için Amerika’ya gitti. Amerika’dan dönünce birçok film ve dizi için teklif aldı.Uğur Yücel’in yazıp yönettiği Alacakaranlık dizisini kabul etti. Daha sonra aynı kadronun hazırladığı Yazı Tura adlı sinema filminde rol aldı.

2003-2005 yılları arasında, Yağmur Taylan’ın yönettiği ve Uğur Yücel ile beraber başrollerini oynadığı Alacakaranlık adlı polisiye dizide Ferit Çağlayan karakterini canlandırdı.

Yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan’ın üstlendiği Son Osmanlı Yandım Ali’de rol aldı. Alacakaranlık’ı 2005-2007 yılları arasında Selin Demiratar ile beraber başrollerini paylaştığı Acı Hayat ve 2009 yılından itibaren yayınlanmakta olan Ezel adlı diziler izledi.

Cansu Dere ile beraber başrolünü paylaştığı ve de usta yönetmen Uluç Bayraktar tarafından yönetilen dizi, Türk televizyonlarının en çok izlenen aksiyon ve drama dizilerinden birisi oldu.

2001 yılında çekilen Bumerang Cehennemi’nden sonra bir süre sinemaya ara veren İmirzalıoğlu, 2004 yılında Yazı Tura ile sinemaya geri döndü. Her ne kadar başarılı bir gişe başarısı kazanamamış olsa da, Yazı Tura film festivallerinde ve eleştirmenlerin gözünde büyük bi başarı kazandı.

2007 yılında vizyona giren Kabadayı’da efsanevi oyuncu Şener Şen ile beraber çalışma fırsatını yakalayan İmirzalıoğlu, bu filmde canlandırdığı uyuşturucu bağımlısı mafya babası Devran rolüyle sevenlerinin gönlünde taht kurmayı başardı.

Ünlü oyuncunun rol aldığı son sinema film, 2010 yılında vizyona giren Ejder Kapanı oldu. Akrep Celal adlı bir başkomseri canlandırdığı film sayesinde, ikinci kez Uğur Yücel ile beraber çalışma fırsatı bulan İmirzalıoğlu, filmden beklentilerinin yüksek olduğunu belirtti.

2012 yılında Uzun Hikaye adlı Sinema Filminde oynadı. Yine 2012 yılında başlayan Karadayı adlı dizide Bergüzar Korel ile başrolü paylaştı.

Kenan İmirzalıoğlu son olarak ise Haluk Bilginer ve Meryem Uzerli ile birlikte Peyami Safa'nın kitap uyarlaması olan Cingöz Recai'de seyirci karşısına çıkmıştı.

Kenan İmirzalıoğlu, Aralık 2014'den beri kendisi gibi oyuncu olan Sinem Kobal ile birliktedir. Çift 29 Mayıs 2016 tarihinde Cunda Adası’nda evlendiler.

Ödüller :

2005 Adana Altın Koza Film Festivali-En İyi Erkek Oyuncu (Yazı Tura)

2010 Sadri Alışık Sinema Ödülleri-Ayhan Işık Jüri Özel Ödülü (Ejder Kapanı]

2010 İsmail Cem Televizyon Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Ezel)

2010 37.Altın Kelebek Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Ezel)

Filmleri :

1998-2002 "Deli Yürek" (Yusuf Miroğlu) Dizi

2001 "Deli Yürek: Bumerang Cehennemi "(Yusuf Miroğlu) Film

2003-2005 "Alacakaranlık " (Ferit Çağlayan) Dizi

2004 "Yazı Tura" (Cevher) Film

2005-2007 "Acı Hayat" (Mehmet Kosovalı) Dizi

2006 "Son Osmanlı Yandım Ali " (Ali) Film



2007 "Kabadayı" (Devran) Film

2009 "Ejder Kapanı" (Akrep Celal) Film

2009-2011 "Ezel" (Ezel Bayraktar) Dizi

2012 - Uzun Hikaye (Bulgaryalı Ali) (Sinema Filmi)

2012 – Karadayı (Dizi )

2017-Cingöz Recai (Cingöz Recai) Film

MEHMED KARAKTERİ KİMDİR?

İslam Aleminin yetiştirdiği en büyük dehalardan birisi... Asker, Devlet Adamı, Mühendis, Mimar, Şair... Batılıların tabiri ile Rönesans Sultanı... Fetret Devri’nden çıkmış, kaderi sallantıda olan Osmanlı İmparatorluğu’nu bir Dünya Devleti haline getirecek olan münevver... Adının Fatih sıfatıyla anılmasına sebep olacak büyük fethi, Konstantinapolis’in fethini gerçekleştirmek için durmadan çalışacaktır. İçerde ve dışarda kendisine oynanan oyunlarla, Bizans Entrikalarıyla boğuşacak, ve babasına verdiği sözü sonunda tutacak, Hz. Muhammed (sas)’in övgüsüne mazhar olacaktır.

