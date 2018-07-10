Mehmet Cahit Turhan kimdir?

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te yemin etmesinin ardından Beştepe'de kabineyi açıkladı. Böylelikle Cumhurbaşkanlığı sistemi resmen başlamış oldu. Yeni hükümetin dikkat çeken bakanlarından biri de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan oldu. İşte Mehmet Cahit Turhan'ın hayatına dair merak edilenler

MEHMET CAHİT TURHAN KİMDİR?

Turhan, 1960'ta Trabzon'da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mimarlık Fakültesi İnşaat Bölümünü bitiren Turhan, çalışma hayatına 1985'te Karayolları Genel Müdürlüğü İstanbul 17. Bölge Müdürlüğünde mühendis olarak başladı. 2002'de İstanbul Bölge Müdürü olarak görevlendirilen Turhan, 2003'te Karayolları Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Turhan, 2005'te ise Karayolları Genel Müdürü oldu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı da yapan Turhan, 2015'te Danıştay üyeliğine seçildi.