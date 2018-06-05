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Mehmet Demirkol'dan Ali Koç'a 13 öneri!

04.06.2018 - 11:21 | Güncelleme:

Fenerbahçe'de tarihi kongre geride kalırken Ali Koç, destan yazarak başkan seçildi! Geçerli 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alan Ali Koç, 20 yıldır görevde bulunan Aziz Yıldırım'ı geride bıraktı ve Türk spor tarihinde bir dönem geride kalırken yeni bir dönem de başlamış oldu. Ali Koç'un başkan seçilmesi gündeme otururken Mehmet Demirkol, Ali Koç'a 13 öneride bulundu. İşte çok konuşulan o yazı

  • 1 Mehmet Demirkol'dan Ali Koç'a 13 flaş öneri! işte o öneriler
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    Ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç için 13 ilke önerisinde bulundu. Demirkol'un yazısı şöyle:

  • 2 Mehmet Demirkol'dan Ali Koç'a 13 flaş öneri! işte o öneriler
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    "Ben başkan olsam şu ilkelere uyarım.

  • 3 Mehmet Demirkol'dan Ali Koç'a 13 flaş öneri! işte o öneriler
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    1- Görevi devrederken stattan kaçmayacak kadar kendinden memnun ol.

     

  • 4 Mehmet Demirkol'dan Ali Koç'a 13 flaş öneri! işte o öneriler
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    2- Neden seçildiğini hiç unutma.

     

  • 5 Mehmet Demirkol'dan Ali Koç'a 13 flaş öneri! işte o öneriler
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    3- Eleştiriyle saldırıyı birbirinden ayır.

     

  • 6 Mehmet Demirkol'dan Ali Koç'a 13 flaş öneri! işte o öneriler
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    4- Gerçekten güvendiğin adamla çalış. Eğer Aykut Kocaman ise devam et. Ondan ne istediğini anlat. İkna olursan devam et. Sadece değişiklik gerekiyor diye değişiklik yapma.

  • 7 Mehmet Demirkol'dan Ali Koç'a 13 flaş öneri! işte o öneriler
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    5- İyi futbol için para gerekir ama iyi futbol da çok para kazandırır.

     

  • 8 Mehmet Demirkol'dan Ali Koç'a 13 flaş öneri! işte o öneriler
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    6- Çok sesliliğe inancını kaybetme.

  • 9 Mehmet Demirkol'dan Ali Koç'a 13 flaş öneri! işte o öneriler
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    7- Muhalefetin sesini kesme.

  • 10 Mehmet Demirkol'dan Ali Koç'a 13 flaş öneri! işte o öneriler
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    8- Sporcuları dinle. Ama Eski Şeytani Futbolcu Klanı’na teslim olma.

  • 11 Mehmet Demirkol'dan Ali Koç'a 13 flaş öneri! işte o öneriler
    11 | 15

    9- Taraftarı dinle ama profesyonel taraftar besleme.

     

  • 12 Mehmet Demirkol'dan Ali Koç'a 13 flaş öneri! işte o öneriler
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    10- Adam kayırma. Liyakata önem ver.

  • 13 Mehmet Demirkol'dan Ali Koç'a 13 flaş öneri! işte o öneriler
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    11- Kavga etme, sağlam dur.

  • 14 Mehmet Demirkol'dan Ali Koç'a 13 flaş öneri! işte o öneriler
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    12- Yumuşama, sağlam dur.

  • 15 Mehmet Demirkol'dan Ali Koç'a 13 flaş öneri! işte o öneriler
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    13- Hayatın sadece Fenerbahçe olmasın. Hayatının en büyük keyiflerinden biri Fenerbahçe olsun."

 

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Yorumlar 7
  • Misafir 15 saat önce
    Güzel bir yazı olmuş sayın Demirkol.Tebrikler.
  • Misafir 16 saat önce
    peki prof
  • Misafir 16 saat önce
    Supersinnnnn :))
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