Mehmet Demirkol'dan Ali Koç'a 13 öneri!

Fenerbahçe'de tarihi kongre geride kalırken Ali Koç, destan yazarak başkan seçildi! Geçerli 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alan Ali Koç, 20 yıldır görevde bulunan Aziz Yıldırım'ı geride bıraktı ve Türk spor tarihinde bir dönem geride kalırken yeni bir dönem de başlamış oldu. Ali Koç'un başkan seçilmesi gündeme otururken Mehmet Demirkol, Ali Koç'a 13 öneride bulundu. İşte çok konuşulan o yazı