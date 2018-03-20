A Milli Futbol Takımımız'ın yeni forması bugün tanıtıldı ve gündeme oturdu! Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, TFF'ye yeni formalar konusunda sert tepki gösterdi! Nike tarafından tasarlanan, performansta yeniliğin ve ince ayrıntıların dikkat çektiği formaların Türk kültürünün benzersiz tarzı ve milli gururunun zarif bir yansıması olarak dizayn edildiği açıklandı.

AY-YILDIZ, TAM KALBİN ÜZERİNDE

Geleneksel kırmızı göğüs bantlı tasarıma sahip formalarda hızı simgeleyen gölgeli tasarım unsurları yer alırken, Türk Milli Takımı'nın en önemli simgesi olan Ay-Yıldızlı arma, kalbin tam üstünde büyütülerek yer aldığı kaydedildi. Ayrıca formanın yaka arkasına da ay-yıldız detayının eklendiği de duyuruldu.

SERT SÖZLER!

Mehmet Demirkol, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Twitter hesabına formanın da bulunduğu bir Tweet attı ve sert bir tepki gösterdi. Demirkol, Tweet'inde şu ifadeleri kullandı:

"Israrla karaktersizleştirilmiş tişörtler giydiriyorsunuz Milli Takım’a. Her fırsatta başkalarının evlatları uzerinden vatan demogojisi yapmayı biliyorsunuz ama sembollerimizi bozmaktan utanmıyorsunuz."