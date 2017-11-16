Mehmet Demirkol: ''Messi bile gelse Fenerbahçe'de başarılı olamaz''

Mehmet Demirkol, yine ses getirecek sözlerle gündemi değiştirdi...

NTVSpor'da yayınlanan Spor Servisi programında konuşan Demirkol, '' Fenerbahçe'de kimse başarılı olamaz. Messi bile gelse olamaz. Takıma çok iyi orta saha lazım.'' dedi.

''BAŞAKŞEHİR- GALATASARAY MAÇINI HEYECANLA BEKLİYORUM''

Haftasonu oynanacak Başakşehir-Galatasaray maçıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Demirkol, ''Başakşehir-Galatasaray maçı sezonun en ilginç maçlarından biri olacak. Heyecanla bekliyorum. Emre-Mahmut ikilisi oynayacak olursa Başakşehir bir adım daha önde olur.'' ifadelerini kullandı.

'' ŞENOL GÜNEŞ DE MİLLİ TAKIMI İSTİYOR AMA...''

Beşiktaş'tan ayrılan Sosa'nın sorulması üzerine, ''O zamanki Sosa olur, bu Sosa olmaz. Sosa o zaman bu yüzden Milan'a transfer olmuştu.'' diyen Mehmet Demirkol, Şenol Güneş'in Milli Takım'ın başına geçmeyi çok istediğini iddia etti.

Şenol Güneş ve Milli Takım hakkında da açıklamalarda bulunan Demirkol, ''Şenol Hoca, şu anda en iyisi olduğu için adı hep Milli Takım ile anılıyor. Hoca da istiyor ama şimdi değil daha sonra.'' dedi.

''TÜM İŞARETLER ARDA'NIN GALATASARAY'A GİDECEĞİNİ GÖSTERİYOR''

Son günlerde gündemi meşgul eden Galatasaray & Arda flörtüyle ilgili konuşan Mehmet Demirkol, ''Arda hazır değil ama Galatasaray gayet iyi... Bu evlilik takımı bozar mı? Yıl sonu daha mı mantıklı olur? diye sorular var. Ama bütün işaretler Arda'nın Galatasaray'a gideceğini gösteriyor.'' diyerek sözlerini noktaladı.