Mehmet Ekici bu hafta da zor!

Fenerbahçe'nin Yeni Malatya ile oynadığı maçtan önce yapılan antrenmanda ağrıları olduğunu belirten Mehmet Ekici’nin sağ arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilmişti.

İki haftardır takımını yılnız bırakan deneyimli oyuncunun tedavisine devam edildiği öğrenildi. Dünkü idmanın bir bölümünde yer alan Ekici’nin Kayserispor’la oynanacak maçta da forma giymesinin zor olduğu ifade edildi.

KAYSERİ MESAİSİ DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe Süper Lig’in 10. haftasında, 30 Ekim Pazartesi günü, sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde dün yaptığı çift idmanla sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde sabah güçlendirme çalışması yapan futbolcular, akşam ise 5’e 2 top kapma ve pas çalışması ile dar alanda çift kale maç gerçekleştirdiler.