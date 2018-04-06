Gazete HAbertürk'ün haberine göre; Mehmet Ekici, Fenerbahçe Gazetesi’ne iddialı mesajlar verdi...

Bu sezon sakatlıklardan yana şanssızlıklar yaşayan Ekici, “Benim için üzücü bir dönemdi. Çünkü beklenmedik bir sakatlık yaşadım. Ama bunlar futbolda olan şeyler. Yönetim olsun, hocalarım olsun, takım arkadaşlarım olsun her zaman bana sahip çıkarak destek oldular. Sakatlık sürecini çok çalışarak iyi bir şekilde atlattım. Umarım bundan sonra her şey daha iyi olacak” dedi. Yıldız futbolcu, “Benim için kolay bir dönem değildi. Takıma ayak uydurmam biraz zaman aldı. Zaman içinde daha da iyi olacağıma inanıyorum.. Ligin sonuna az kaldı. Camia olarak hedefimiz şampiyon olmak. Öncelikli hedefim kupa kaldırmak. Daha sonra Avrupa arenasında oynamak. Zaten çok büyük bir kulübüz. Bunları hak ediyoruz. Daha da iyi olacağımıza inanıyorum. Hedefimiz sezon sonu kupaları kaldırmak” diye konuştu.