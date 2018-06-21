3 ay önce yazdım:

- Beşiktaş, Trabzonspor’da 4 yılda sadece 3 dakika forma giyen Mertcan Çam’ı transfer edebilmek için çok gizli bir sözleşme imzaladı. Kartal, önümüzdeki sezon serbest kalacak olan 23 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor’a KDV dahil 885 bin dolar fesih bedeli ödeyecek. Mertcan Çam’ın Beşiktaş’tan alacağı ücret ise ayrıca belirlenecek.

Şu detaylara da değindim:

- Beşiktaş, Trabzonspor’a 177’şer bin dolarlık 5 adet çek verdi. Bu çekler Trabzon’da bir faktoring şirketine kırdırıldı.

Bu operasyonu hangi menajerler yaptı? Metin Korkmaz ve ekibi.

Belgeleri bu köşede yayımladık.

Şimdi! Tam bu noktada... Beşiktaş’ın göbeğinde bulunan bazı dostlara çeşitli sorular yöneltmek istiyorum.

Mertcan Çam operasyonu sırasında... Beşiktaş’ın kasasından çıkan 177’şer bin dolarlık 5 adet senedin dışında... Tuhaf bir şeyler oldu mu? İstanbul’da yaşayan bir beyefendinin cebine yüklü miktarda bir para girdi mi?

Senet sayısı arttı mı?

Bu atraksiyon sonucu toplam miktar KDV dahil 1 milyon 200 bin doları buldu mu?

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Mertcan Çam operasyonu niye yapıldı? Cevabını bu köşeden yayımladık. Tabii yine belgeleriyle.

Kısaca yine özetleyeyim. Ortada Trabzonspor ile Beşiktaş arasında imzalanan bir sözleşme vardı. Bu sözleşmeye göre; Trabzonsporlu Mehmet Ekici, Beşiktaş dışında başka bir kulübe gittiği taktirde Trabzonspor 1,5 milyon Euro ceza ödeyecekti.

Tabii “başka bir kulüp” derken, bu kulübün Fenerbahçe olduğunu söylemeye gerek yok.

Fenerbahçe, o süreçte Ekici’yi kadrosuna dahil edebilmek için 2 milyon Euro’yu gözden çıkartmıştı.

Fakat ne olmuştu? Mehmet Ekici, Trabzon’da kadro dışı bırakılmıştı. Ve üstüne üstlük, Trabzonspor, Ekici’nin 700 bin Euro’luk parasını ödemek zorunda kalmıştı.

Sonuç olarak... Trabzonspor’un yüklü bir zararı söz konusuydu. Bu zararın karşılanabilmesi için de belli işlemler gerekiyordu.

İşte bu işlemlerden bir tanesi Mertcan Çam operasyonu idi. Bir diğeri ise Olcay Şahan’ın bonservis bedeliydi. Hatırlarsınız elbet, bonservisi 2 milyon Euro edebilecek olan Olcay Şahan, sadece 200 bin Euro karşılığında Trabzonspor’a verilmişti.

Bir parantez açayım. Aziz Yıldırım başkanlığındaki Fenerbahçe yönetimi, geçen hafta burada yayımladığımız Mehmet Ekici belgesini ele geçirebilmek için 1,5 yıl boyunca büyük uğraş verdi. Fakat ne oldu? Adeta devlet sırrı gibi saklanan bu belge bizim elimize geçti.

İzninizle 2 soru daha sorayım. Ama bu kez Trabzonlu dostlara yönelik.

1- Olcay’ın transferinde ağabeyi Osman Şahan’a 500 bin Euro menajerlik ücreti verildi. Belgesi elimde bulunuyor. Acaba diyorum, bu 500 bin Euro’luk komisyon daha sonra Trabzonspor kulübünün içinden ve dışından birileriyle paylaşıldı mı?

2- Ahbap-çavuş usulü yapılan bir transferde bile Trabzonspor’un kasasından 500 bin Euro menajerlik ücreti çıkartılması hiç kimsede en ufak bir rahatsızlık yaratmadı mı?

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Yerim bitti. Kalın sağlıcakla...