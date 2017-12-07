Şimdilerde yeni albümünü çıkarmak üzere gün sayan şarkıcı Mehmet Erdem katıldığı bir etkinlikte Seda Sayan’la ilgili sorulara yanıt verdi.

Kısa bir süre önce Demet Akalın’ın Seda Sayan’ın platonik bir aşk yaşadığına dair yaptığı açıklama sonrasında adı magazin gündemine düşen Erdem, Sayan’ın kendisine platonik bir aşk duyduğuna dair sorularına;

“Şaka yapmış olay buraya kadar gelmiş. Öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Öyle geldi geçti” şeklinde yanıt verdi. Mehmet Erdem, muhabirlerin ‘Böyle bir aşka nasıl bakarsınız?’ şeklindeki sorularına ise; ” Özel hayatımdır ve bu konularda konuşmak istemiyorum, sizin de saygı göstermenizi bekliyorum” dedi.

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Seda Sayan

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